Deprem bölgesindeki KOBİ’lere 450 milyon dolar destek! Bakan duyurdu

Kahramanmaraş'ın tekstil, metal sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, "Burada deprem sonrasında sanayinin yeniden inşası için çok çalıştık. Elimizdeki tüm enstrümanları devreye alıyoruz. KOSGEB KOBİ'lere verilen destekleri ilk andan itibaren ilan etti. Artık yerinde dönüşümün önü açıldı. Sanayide de yerinde dönüşümün önü açılıyor. Biz hemen KOSGEB tarafından 1 milyon liralık faizsiz destek programı başlattık. 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl içinde geri ödemesi tamamlanacak şekilde yerinde dönüşüm yapacak KOBİ'lere KOSGEB doğrudan destek veriyor." diye konuştu.