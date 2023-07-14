2000 sonrası + 7.500 TL civarında SSK, Bağkur maaşı alanlara jest! 4A, 4B, 4C'liye %25'lik zama ek +10 bin TL meblağ çıktı! Seyyanen artıştan sonra...

Emekli maaşı zammının ardından bankalar, ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için özel kampanyalar sunuluyor. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer birçok banka, emeklilere özel kredi kampanyalarını duyurdu. Hangi banka ne kadar taşıt, ihtiyaç veya konut kredisi veriyor, faiz oranları düştü mü ve aylık taksit ödemesi ne kadar, kaç TL gibi detaylar bankaların ilan ettiği kampanyalarla belirlendi. 4A, 4B, 4C'liye %25'lik zama ek +10 bin TL meblağ çıktı! İşte detaylar...