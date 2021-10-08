Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Öncelikle ev kiralarının ve depozitonun peşin ödendiği unutulmamalı. Örneğin; 2 bin 500 liralık bir daire kiralamasında, 2 bin 500 lira peşin kira, 2 bin 500 lira depozito ve 2 bin 500 lira + KDV tutarında da emlakçı komisyonunu değerlendirdiğimizde toplam ödenecek tutar 7 bin 950 lirayı buluyor" dedi.