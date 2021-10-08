Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL'lik taşınma masrafı
Ev kirası kadar taşınma masrafı da cep yakıyor. 2+1 eve yerleşmek için kira, depozito, komisyon, nakliye ve abonelik ücretleriyle 14 bin ile 25 bin lria arası harcama gerekiyor. Ayrıca kiralarda son 1 yılda önemli artış yaşandı. Hatta bazı yerlerde yüzde 100'ü aşan artışlar görüldü.
08.10.2021 07:00
- Son Güncelleme: 08.10.2021 07:00
Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Öncelikle ev kiralarının ve depozitonun peşin ödendiği unutulmamalı. Örneğin; 2 bin 500 liralık bir daire kiralamasında, 2 bin 500 lira peşin kira, 2 bin 500 lira depozito ve 2 bin 500 lira + KDV tutarında da emlakçı komisyonunu değerlendirdiğimizde toplam ödenecek tutar 7 bin 950 lirayı buluyor" dedi.