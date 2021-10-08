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Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL'lik taşınma masrafı

Ev kirası kadar taşınma masrafı da cep yakıyor. 2+1 eve yerleşmek için kira, depozito, komisyon, nakliye ve abonelik ücretleriyle 14 bin ile 25 bin lria arası harcama gerekiyor. Ayrıca kiralarda son 1 yılda önemli artış yaşandı. Hatta bazı yerlerde yüzde 100'ü aşan artışlar görüldü.

08.10.2021 07:00 - Son Güncelleme: 08.10.2021 07:00
Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

Gayrimenkul kiralama piyasasında hareketli bir dönem yaşanıyor. Ev kiralarındaki artış kadar taşınma bütçesi de cep yakıyor.

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Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ücretleri gibi kalemler nedeniyle de yüklü bir harcama yapmak gerekiyor.

Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Öncelikle ev kiralarının ve depozitonun peşin ödendiği unutulmamalı. Örneğin; 2 bin 500 liralık bir daire kiralamasında, 2 bin 500 lira peşin kira, 2 bin 500 lira depozito ve 2 bin 500 lira + KDV tutarında da emlakçı komisyonunu değerlendirdiğimizde toplam ödenecek tutar 7 bin 950 lirayı buluyor" dedi.

Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

ÖDEMELER ARTTI

Depozito, emlakçı komisyonu, doğalgaz aboneliği ve daha fazlası! 25 bin TL’lik taşınma masrafı

Ortalama bin 500 lira boyabadana masrafı çıktığını anlatan Akdoğan, "250 lira temizlik maliyeti de eklendiğinde toplam bedel 9 bin 700 liraya ulaşıyor" diye konuştu.

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