BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Ekim’de neler var? BİM’de bu Cuma çeyiz alışverişi yapacaklar için çeşitli seçenekler...
Akşam saatlerinde BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Ekim araştırmaları hız kazandı. Salı ve Cuma günleri BİM marketlerde farklı kategorilerden çeşitli ürünler satışa çıkıyor ve uygun fiyatla yakalamak isteyenler evine en yakın şubeyi ziyaret ediyor. Yarın markete gitmeden önce güncel kataloğu incelemek ve alacaklarını belirleyerek liste yapmak isteyenler haberimizde bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını görebilir. BİM'de bu Cuma özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar için çeşitli seçenekler yer alıyor. Yemek takımından çatal bıçak setine, tava tencere setlerinden bardaklara daha pek çok ürünü haberimizden inceleyebilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ekim yine dopdolu ve birbirinden güzel ürünler uygun fiyatla yarın satışa çıkacak. Şimdiden liste yapmak isteyenler stoklarla sınırlı olan seçenekleri kaçırmadan almak için sabah saatlerinden itibaren şubeleri ziyaret edecek. BİM'de mutfak gereçlerinin yanı sıra bornoz takımlarından, nevresimlere, yorgandan halıya, oyuncaklardan küçük ev aletlerine kadar evinizde ihtiyaç duyacağınız tüm ürünler yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…
Güral Porselen 57 Parça Bone Yemek Takımı
• A Plus 1. sınıf
• İnce şeffaf porselen, zarif, şık
• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı