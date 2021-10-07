BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Ekim’de neler var? BİM’de bu Cuma çeyiz alışverişi yapacaklar için çeşitli seçenekler...

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ekim yine dopdolu ve birbirinden güzel ürünler uygun fiyatla yarın satışa çıkacak. Şimdiden liste yapmak isteyenler stoklarla sınırlı olan seçenekleri kaçırmadan almak için sabah saatlerinden itibaren şubeleri ziyaret edecek. BİM'de mutfak gereçlerinin yanı sıra bornoz takımlarından, nevresimlere, yorgandan halıya, oyuncaklardan küçük ev aletlerine kadar evinizde ihtiyaç duyacağınız tüm ürünler yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…