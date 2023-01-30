Deniz tutkunlarına müjde, A101'e yine tekne geldi! 4,95 m Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne fiyatıyla şaşırttı! 2 yıl garanti + 9 taksitle...
Deniz tutkunlarına müjde, A101'e yine tekne geldi! Geçtiğimiz haftalarda da tekne satışa çıkaran A101 marketleri tüm müşterilerini şaşırtmıştı. Bu kez de 4,95 m Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne satışa çıkardığını duyuran zincir marketleri fiyatıyla da şaşırttı.Tekne satışı ile ilgili yapılan açıklamada, ''Motor ürüne dahil değildir.'' denildi. Teknenin yanı sıra plazma, telefon, beyaz eşya, tekstil ürünleri, yatak, yorgan, baza ve gıda ürünlerinde de indirim uygulandı. İşte A101 30 Ocak-3 Şubat ve 2 Şubat'tan itibaren geçerli indirimli ürünler kataloğu tam liste.
30.01.2023 14:30 - Son Güncelleme: 30.01.2023 14:31
Yeni hafta geldi, vatandaşlar alışverişe çıkmak için hazırlık yaparken bir yandan da zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu incelemek için araştırmalara koyuldu. Özlelikle ekonomik alışverişin uğrak adreslerinden biri olan A101'in bu haftaki güncel aktüel kataloğu oldukça dikkat çekti. Yeniden tekne satışı yapan A101 marketleri, 9 taksit imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla yoğun ilgi gördü. İşte A101 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' ürünleri...