Deniz tutkunlarına müjde, A101’e yine tekne geldi! 4,95 m Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne fiyatıyla şaşırttı! 2 yıl garanti + 9 taksitle...

Yeni hafta geldi, vatandaşlar alışverişe çıkmak için hazırlık yaparken bir yandan da zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu incelemek için araştırmalara koyuldu. Özlelikle ekonomik alışverişin uğrak adreslerinden biri olan A101'in bu haftaki güncel aktüel kataloğu oldukça dikkat çekti. Yeniden tekne satışı yapan A101 marketleri, 9 taksit imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla yoğun ilgi gördü. İşte A101 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' ürünleri...