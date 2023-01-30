Bülbüloğlu vinç halka arz sonuçları AÇIKLANDI MI, borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz kaç lot verir, hangi banka?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veren Bülbüloglu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusunu onaylamıştı. 26 Ocak'ta başlayan arz için talep toplama süreci bugün sona erecek. Peki Bülbüloğlu vinç halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz kaç lot verir, hangi banka?