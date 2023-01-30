Bülbüloğlu vinç halka arz sonuçları AÇIKLANDI MI, borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz kaç lot verir, hangi banka?
Bülbüloğlu vinç halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek merak ediliyor. Bülbüloğlu halka arz talep toplama işlemleri 30 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Bülbüloğlu halka arzı hakkında bir çok soruya yanıt arıyor. Peki Bülbüloğlu halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsada ne zaman işlem görecek? BRSN halka arz oransal mı, eşit mi? Bülbüloğlu ( BVSAN) halka arz kaç lot verir? İşte yanıtları...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çelik konstrüksiyon ve vinç imalatı sektöründe hizmet veren Bülbüloglu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusunu onaylamıştı. 26 Ocak'ta başlayan arz için talep toplama süreci bugün sona erecek. Peki Bülbüloğlu vinç halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Borsada ne zaman işlem görecek? Bülbüloğlu halka arz kaç lot verir, hangi banka?
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ (BVSAN) HALKA ARZ TARİHLERİ 2023
Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 olarak duyuruldu.
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Bülbüloğlu halka arzında oransal dağıtım yöntemiyle talep toplanıyor.
HALKA ARZ NE KADAR?
BVSAN Bist kodu ile yapılan Bülbüloğlu halka arz hisse fiyatı 31 TL olarak belirlendi. Bülbüloğlu, 11,500,000 Lot vereceğini bildirdi.
Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL'ye ulaşacak.
BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
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