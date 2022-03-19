Deneyim şartsız en az 4.253 TL maaşla işbaşı garantili! 👔 İŞKUR 92 BİN devasa işçi alımı yapıyor! 18- 53 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik...

İŞKUR üzerinden işçi istihdamı son sürat devam ediyor. Özellikle özel sektörde iş fırsatları sürüyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde mevcut 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. Bunlar arasında en fazla beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi, satış danışmanı yer alıyor. İŞKUR'a bu senenin ilk 2 ayında 309 bin 907 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden oluştu. Haberimizden güncel iş ilanlarına dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte 2022 İŞKUR 92 bin personel alımı kadrolar ve başvuru şartları!