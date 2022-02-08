32 günlük vadeli mevduat pik yaptı! Dolar, altın, ev, otomobil olmadı! Parası olana gün doğdu! Aylık 6.413,15 TL faiz veriyorlar
Türkiye'de bankaların TL mevduat hesapları amacıyla uyguladıkları faiz oranlarının geçen hafta itibariyle bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla %17,55 bulunduğu ifade edildi. Aralık ayından itibaren yapılan kur korumalı TL mevduat hesabı programları ardından TL mevduatlarının bir oran yükselmesinin ardından, yeni düzenlemeler ile TCMB'ye verdiği faiz saptama yetkisi ile düşüş eğilimi görüldü. Bazı bankalar doğrultusundan vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 20'den 19'a indirildiği görüldü. Fakat bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hala yüksek oranlar görülmeye devam ediyor. İşte en yüksek faiz getirisi veren bankalar
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları
Bankacılık sektöründe vadeli TL mevduat hesaplarında yüksek hoş geldin faizleri görülmeye devam ediyor. Birikimlerini yüksek faiz oranları ile değerlendirmek ve yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenlere özel avantajlı seçenekler sunulmaya devam ediyor.
32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile vatandaşların ayrıcalıklı oranlardan yararlanması ve birçok bankacılık avantajını kullanması da sağlanacak.
Önümüzdeki dönemde düşmesi beklenen TL mevduat faiz oranlarından avantajlı şekilde yararlanmak için vatandaşların vakit kaybetmeden hesap açmaları tavsiye edilmektedir.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
32 günlük en yüksek TL mevduat faiz getirisi sunan bankalar ile vatandaşların rahatça birikimlerini değerlendirmeleri mümkün. Buna göre bankaların en yüksek vadeli mevduat faiz oranları şu şekilde: