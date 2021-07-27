Dar gelirli vatandaşlar bayram ediyor! BMW otomobil 67000 TL’ye satılıyor: Bakanlık araba satış duyurusunda bulundu!
Ticaret Bakanlığı e-ihale ile ikinci el vasıta satışı yapıyor. Bakanlık doğrultusundan yeni yayınlanan listede BMW otomobilin 67 bin TL'den satışa çıktığı görüldü. 18 yaşını doldurmuş, uygar hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgahı tespit edilen her bireyin ihalelere katılabileceği bildirildi. www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Araba satın alabilmek isteyenler ikinci el satışları araştırıyorlar. Dar gelirli vatandaşlar amacıyla Temmuz ayı amacıylade ideal fiyatlı araba ilanları yayınlandı. Ticaret Bakanlığı doğrultusundan yayınlanan araba satış ilan listesinde BMW otomobilin 67 bin TL'ye satışa çıktığı görüldü.
Ancak ihalelere katılmaktan yasaklananlar, tüm bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler, katılamazlar.
İşletme müdürlüğünde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren yapılacak ihalelere bir yıl süreyle giremeyecekler. Araç satın almak için ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar, e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden e-ihale uygulamasına erişebilirler.