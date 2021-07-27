Dar gelirli vatandaşlar bayram ediyor! BMW otomobil 67000 TL’ye satılıyor: Bakanlık araba satış duyurusunda bulundu!

Ancak ihalelere katılmaktan yasaklananlar, tüm bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler, katılamazlar.