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Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirliye tarihin en düşük faiz oranı ile kredi müjdesi verdi. 20 yıl vade ile kira öder gibi konut sahibi olunabileceğini söyleyen Albayrak, bu yolla yılda 100 bin aileyi konut sahibi yapmayı hedeflediklerini aktardı. İşte dar gelirliyi konut sahibi yapacak kampanya ile ilgili detaylar...

08.11.2019 09:45 - Son Güncelleme: 08.11.2019 10:05
Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde verdi. Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıklayan Albayrak, "Bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı, 20 yıl vadeyle, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz bir maliyetle ev sahibi yapacağız" dedi.

Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

"Türkiye'de değişim başlıyor" programıyla Anadolu'yu dolaşan Albayrak'ın dünkü durağı Samsun ve Ordu oldu.

Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

Samsun'da iş dünyasıyla buluşan Albayrak, yeni finansman modeliyle her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı sistemin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını bu ay bitmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacağız."

Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

ENFLASYONDA TARİHİ NETİCE ORTAYA KOYDUK
Bakan Albayrak, son bir yılda TÜFE'nin yüzde 25'ten 8.55'e, ÜFE'nin ise 45'ten 1.70'e düştüğünü, tarihi bir netice ortaya konulduğunu söyledi.

Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

Albayrak, "Bu daha başlangıç, inşallah daha da iyi olacak. Yılsonunda enflasyon 12'lerin altında gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl itibarıyla artık tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

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