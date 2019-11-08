Dar gelirli nasıl ucuz konut sahibi olacak? Dar gelirliye ucuz konut kampanyası faiz oranı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirliye tarihin en düşük faiz oranı ile kredi müjdesi verdi. 20 yıl vade ile kira öder gibi konut sahibi olunabileceğini söyleyen Albayrak, bu yolla yılda 100 bin aileyi konut sahibi yapmayı hedeflediklerini aktardı. İşte dar gelirliyi konut sahibi yapacak kampanya ile ilgili detaylar...

08.11.2019 09:45 - Son Güncelleme: 08.11.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





