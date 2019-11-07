Bakan Albayrak'tan dar gelirlilere konut müjdesi 07.11.2019 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modeli hayata geçiriyoruz. 20 yıl vade ve en düşük faiz oranıyla ev sahibi yapacak altyapıyı tamamladık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Bakan Albayrak, ''Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modeli hayata geçiriyoruz. 20 yıl vadeyle, tarihin en düşük faiz oranı ile, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. TOKİ'nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını Sayın Cumhurbaşkanımız özel bir programla vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar inşallah başlangıç. İnşallah çok daha güçlü müjdeleri vermeye devam edeceğiz.'' dedi.