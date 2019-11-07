Albayrak: “Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç” 07.11.2019 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuştu. Albayrak, Türkiye'nin tarihi bir süreçten güçlenerek çıktığının altını çizerken, "Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç." dedi.

'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak konuşmasında, "Birileri son 15 ay içerisinde ülkemizi kur, daiz ve enflasyon sarmalına almak için her yolu denedi." dedi. Ayrıca Albayrak dar gelirlilere konut müjdesi de verirken, her yıl 100 bin vatandaşın ev sahibi yapılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Son bir yılda üç büyük kur atağı yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak istediler. Ülkemizi faiz yüküyle çökerteceklerini zannettiler.

Kuru 8-10 TL'ye daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiler. Her biri başarısız oldu ve püskürtüldü. TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45 seviyesinden inerek tarihi bir netice ortaya koyduk.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İTİBARİYLA ENFLASYONDA TEK HANELİ DÖNEMİ YAŞAYACAĞIZ

Gerçekleri çarpıtmaya yalan söylemeye devam edenler, dün de oldu bugün de devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin geldiği tabloyu tahmin edemiyordu. Baz etkisi dediler, küçümsediler ama biz enflasyonla güçlü bir şekilde mücadele ettik. Mesele enflasyonla mücadelede Türkiye güçlü bir performans yakalamış.

Önümüzdeki yıl itibarıyla tek haneli dönemi yaşayacağız. Birileri toplumu yanlış yönlendirmeye devam edecek ama biz koroya rağmen, felaket senaryolarına rağmen güçlenerek çıktık.

15 AYI TAHMİN EDİLENDEN AZ HASARLA GERİDE BIRAKTIK

Biz Türkiye'de ekonomi ile ilgili sosyal medyalar başka çevreler algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu koroya rağmen çok tarihi süreçten güçlenerek çıktık.

Bu koronun bir kısmı siyasi saikle bir kısmı ticari saikle, bir kısmı da istihbarı saikle birilerinin amacına hizmet ediyorlar. Bunların söylemlerinden bir tanesi, faizleri indirmeyin. Faiz inerse kuru tutamazsınız. Üç ayda Merkez Bankası bin baz puan faiz indirdi. Dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 40-50 olacak diye insanları korkutmaya çalıştılar.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 ayı tahmin edilenden az hasarla geride bıraktık.