Dar gelirli konut kredisi 2025 | İlk evim kredisi başvuru şartları neler? Düşük faizli konut kredisi geri ödemesi nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirli vatandaşlar için konut edinimini kolaylaştıracak destek müjdesini verdi. İşte ilk kez ev alacaklar için sağlanacak fırsatların detayları.

Dar Gelirlilere Özel Düşük Faizli Konut Kredisi Bakan Şimşek, konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlara yönelik düşük faizli kredi imkanı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk kez ev alacaklar için uygun maliyetli konut kredisi sunulmasının, hükümetin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz.

Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz"