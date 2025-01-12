Dar gelirli konut kredisi 2025 | İlk evim kredisi başvuru şartları neler? Düşük faizli konut kredisi geri ödemesi nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve dünya ekonomisine dair değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirli vatandaşlar için konut edinimini kolaylaştıracak destek müjdesini verdi. İşte ilk kez ev alacaklar için sağlanacak fırsatların detayları.
Dar Gelirlilere Özel Düşük Faizli Konut Kredisi
Bakan Şimşek, konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlara yönelik düşük faizli kredi imkanı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk kez ev alacaklar için uygun maliyetli konut kredisi sunulmasının, hükümetin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz.
Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz"
Konut Arzını Artıracak Çalışmalar Başlıyor
Depremin ekonomik etkilerinin azalmasıyla birlikte, kaynakların büyük bir bölümünün konut projelerine aktarılacağını ifade eden Bakan Şimşek, bu adımların kira fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşları desteklemek açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları ve gıda arzının artırılması gibi ekonomi genelinde denge sağlayacak diğer projelerin de gündemde olduğunu açıkladı.
İlk Evim Kredisi Ne Zaman Açıklanacak?
Bakan Şimşek düşük faizli konut kredisi ile ilgili müjdenin açıklanacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi vermedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler vereceğini duyurmuştu.
Bu açıklamaların 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında yapılacağı ve aile yapısını güçlendirecek destekleri de kapsayacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan OVP Çerçevesinde Destek Çalışmaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk evini alacaklara destek sağlayacak düzenlemelerin Merkez Bankası ve BDDK ile iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmalar, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Aile Yılı ile Toplumsal Destek Adımları
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, bu kapsamda sunulacak desteklere büyük önem kazandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi güçlendirecek uygulamaların devreye alınacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız."
İlk Kez Ev Alacaklar İçin Yeni Dönem
Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını sağlayacak düşük faizli krediler ve artan konut projeleri, ekonomik dengeyi sağlarken aile yapısını da güçlendirecek. İlk Evim kredisiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek ve milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek.