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BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL'ye düştü

BİM'in 14-17 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Salı ve Cuma günlerine özel indirimlerde, temel gıdadan elektronik eşyalara, bebek ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sizleri bekliyor.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:11
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

BİM'in 14-17 Ocak 2025 aktüel katalogları açıklandı! Bu haftanın indirimleri arasında bebek ürünleri, mutfak araç gereçleri, kozmetik ürünler ve ankastre setler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Hamur Karma Makinesi, Buhar Kazanlı Ütü ve mama sandalyesi, katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için hemen detayları inceleyin.

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

🛒 14 Ocak Salı BİM Aktüel Kataloğu

  • 🧴 Şampuan 700 ml 39 TL
  • 🧺 Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL
  • 🧴 Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL
  • 👶 Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü
  • 🧻 Islak Havlu 59,50 TL
  • 🪥 Şarjlı Diş Fırçası 750 TL
  • 🦷 Diş Macunu 50 ml 35 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

🥛 14 Ocak Salı BİM Aktüel Kataloğu (Gıda)

  • 🥛 Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
  • 🥛 Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL
  • 🥛 Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü
  • 🧀 Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL
  • 🧈 Tereyağı 1000 g 295 TL
  • 🧀 Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
  • 🧀 Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
  • 🧴 Labne 3x180 g 87,50 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

🔌 15 Ocak Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu

  • ⚡ Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
  • ☕ Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
  • 🌬️ Hava Temizleyici 5.990 TL
  • 🍳 Siyah Cam Ocak 6.990 TL
  • 💧 Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
  • ❄️ Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 8.050 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

💆 15 Ocak Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu (Kişisel Bakım)

  • 💡 Led Yüz Maskesi 1.890 TL
  • 👐 Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL
  • ✨ Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL
  • 🤲 Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.690 TL
  • 👀 Led Gözaltı Bandı 1.090 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

🚿 17 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU (KATLANABİLİR ÜRÜNLER)

  • 🚿 Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
  • 🧺 Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
  • 🪣 Katlanabilir Su Kovası 169 TL
  • 🥤 Katlanabilir Maşrapa 59 TL
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

📱 17 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • 📱 Cep Telefonu 6.990 TL
  • 📺 TV 7.995 TL
  • 🧹 Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

👶 17 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU (BEBEK ÜRÜNLERİ)

  • 🛋️ Ana Kucağı 799 TL
  • 🪑 Mama Sandalyesi 479 TL
  • 🧸 Aktivite Minderi 319 TL
  • 🛏️ Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL

BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

🍽️ 17 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU (MUTFAK ÜRÜNLERİ)

  • 🍽️ Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL
  • 🍲 Derin Tencere 379 TL
  • 🍰 Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
  • ☕ Çay Bardağı 219 TL
  • 🍦 Dondurmalık 129 TL
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü
BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü