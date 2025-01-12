BİM Aktüel Ürünler 14-17 Ocak 2025 | 3x180 g 87,50 TL’ye düştü

BİM'in 14-17 Ocak 2025 aktüel katalogları açıklandı! Bu haftanın indirimleri arasında bebek ürünleri, mutfak araç gereçleri, kozmetik ürünler ve ankastre setler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Hamur Karma Makinesi, Buhar Kazanlı Ütü ve mama sandalyesi, katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için hemen detayları inceleyin.