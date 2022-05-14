📌İş kurana 65 bin lira hibe desteği veriliyor! 📢2.345 lirayı hemen alabilirsiniz! 🔎Engelli vatandaşlara erken emeklilik! Ücretsiz ulaşım hakkı...
Devlet destekleri devam ederken engelli vatandaşlara özel olarak sağlanan sosyal destekler de ön plana çıkıyor. Her ay 2.345 lirayı hemen alabilirsiniz ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Engelli vatandaşlara ve eski hükümlülere 65 bin lira hibe desteği veriliyor. Başvurular için son tarih de belli oldu, hangi kurumların yardımcı olduğu merak konusu oluyor. Engelli vatandaşlara erken emeklilik ve ücretsiz ulaşım hakkı da ön plana çıkıyor. İşte ayrıntılar!
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren destekler devlet tarafından verilmeye devam ediyor. Engelli vatandaşlar engel oranına göre bazı imkanlardan yararlanabiliyor ve ücretsiz ulaşım hakkı bunlardan biri. Ayrıca devlet engelli vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. Engellilik oranına göre SGK prim şartı da gerekmeden her ay düzenli maaş ödeniyor. Hiç çalışmamış, primi yetmeyen, emekli olamayan dar gelirli yaşlılar, hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakınlarına da destekler veriliyor. İŞKUR, Engelli Hibe Desteği kapsamında 65 bin lira hibe desteği sağlıyor. İşte detaylar!
Devlet ayrıca engellilik oranına göre SGK prim şartı da aramadan her ay düzenli maaş ödüyor. Aylıklar rapordaki engel oranına göre şöyle: 200 metrekareye kadar tek konutu olan engelli, Emlak Vergisi ödemiyor. Kişilere engellilik derecesine göre bu yıl 500 lira ile 2 bin lira arasında vergi muafiyeti uygulanıyor. Muafiyetten ücretli çalışan, serbest meslek erbabı engelli ve ailesinde bakmakla yükümlü olduğu bir engelli bulunan ücretli çalışan yararlanabiliyor. Ayrıca engellinin kullanımı için üretilmiş her türlü ekipman Katma Değer Vergisi'nden (KDV) istisna tutuluyor.
Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul (gelir şartı 1.416 lira) vatandaşlara 865 lira, Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara aylık 1.298 lira, 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere 865 lira, ağır silikozis hastalarına 2 bin 382 lira. Söz konusu maaşı alabilmek için engelli vatandaşların ikametgahının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurması gerekiyor.