📌İş kurana 65 bin lira hibe desteği veriliyor! 📢2.345 lirayı hemen alabilirsiniz! 🔎Engelli vatandaşlara erken emeklilik! Ücretsiz ulaşım hakkı...

Devlet ayrıca engellilik oranına göre SGK prim şartı da aramadan her ay düzenli maaş ödüyor. Aylıklar rapordaki engel oranına göre şöyle: 200 metrekareye kadar tek konutu olan engelli, Emlak Vergisi ödemiyor. Kişilere engellilik derecesine göre bu yıl 500 lira ile 2 bin lira arasında vergi muafiyeti uygulanıyor. Muafiyetten ücretli çalışan, serbest meslek erbabı engelli ve ailesinde bakmakla yükümlü olduğu bir engelli bulunan ücretli çalışan yararlanabiliyor. Ayrıca engellinin kullanımı için üretilmiş her türlü ekipman Katma Değer Vergisi'nden (KDV) istisna tutuluyor.