Her yerde o meslekleri yapanları arıyorlar! Almanya çalışan işçi bulamıyor! 3 bin Euro maaş veriliyor! Bakıcı, beden işçisi, hemşire, eğitmen...
Elinde o mesleği olanlar 3- 4 bin Euro maaşla hemen işe başlayabiliyor. Almanya ve diğer bir çok ülke çalışacak işçi bulamıyor. Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren ülkelerin başında gelen Almanya ülke dışında işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 1.5 milyon işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Almanya'da en çok hangi kadrolarda işçi alımı var? İşte detaylar...
03.06.2022 12:46 - Son Güncelleme: 03.06.2022 12:46
Almanya işçi alımı müjdesi! Yurt dışında yüksek maaşla çalışmak isteyen vatandaşlar sıklıkla Almanya işçi alımı ilanlarını araştırıyor. Ortalama 4 bin Euro maaş veren iş yerleri belirli dönemlerde ilanlar açıyor. Özellikle şoför, aşçı, yaşlı- hasta bakıcı, su tesisatçılığı, garsonluk, tır şoförlüğü, hemşire, yuva eğitmeni yüzlerce, binlerce kişi aranıyor.
4 BİN EURO MAAŞLA 1,5 MİLYON İŞÇİ ALINACAK
Çalışacak işçi bulmayan ülkeler iş ilanları yayınlamaya başladı. En son 1960 yılında büyük dışardan aldığı işçi alımıyla dikkatleri üzerine çeken Almanya, 2022 yılında işçi alımı için düğmeye bastı.