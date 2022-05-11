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Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

Hizmet dökümünüzde S, Ş, K gibi harfler varsa, ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. İşte dikkat edilmesi gerekn tüm detaylar...

11.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.05.2022 06:58
Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

Emekli olabilmek için prim yatırmak gerekiyor. İşe ilk girilen tarihe göre prim gün sayısı belirleniyor.

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Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

Bu primlerin dökümü e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görülebiliyor.

Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

Bu dökümü incelerken bazı harfler karşımıza çıkabiliyor.

Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

ANLAMLARI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor.

Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor.

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