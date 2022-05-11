Bu harflere dikkat! Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekliliğiniz yada sigortanız iptal olabilir
Hizmet dökümünüzde S, Ş, K gibi harfler varsa, ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. İşte dikkat edilmesi gerekn tüm detaylar...
11.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.05.2022 06:58
ANLAMLARI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor.