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Danıştay'dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Danıştay 3. Dairesi'nden geldi. Mahkeme, yetim maaşı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulamayacağına hükmetti.

06.05.2022 13:00 - Son Güncelleme: 06.05.2022 13:00
Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi'ne müracaat etti.

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Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.
Kararda şöyle denildi:

Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

"Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3'ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 71. maddesi uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır.

Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

5434 sayılı Kanun çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır.

Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir.

Danıştay’dan flaş maaş kararı! Vergi borcu yüzünden yetim maaşı kesilemez!

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

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