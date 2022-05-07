📣12 belediye KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı yapacak! 📢Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenlere müjde! 📌Başvuru şartları ise...
Belediye bünyesinde kariyer hedefi olan binlerce kişi açık kadroların neler olduğu ve güncel ilanları yakından takip ediyor. Farklı illerden pek çok belediye belli başlı kadroları için istihdam yapacak ve bu müjdeli haber iş arayanları oldukça sevindirdi. 12 belediye KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı yapacak ve başvuru şartları ile başvuru tarihlerini açıkladı. Hangi belediyelerin hangi kadrolara, hangi niteliklerle eleman alımı yapacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenlere müjdeli haber geldi ve 12 belediye KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alımı yapacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Farklı illerde yaşayanlar ve iş arayanlar ülke genelindeki pek çok şehirde belediyelerin açık kadrolarını öğrenmek istiyor ve hangi bölümlere, hangi şartlarda eleman alımı yapacağı haberimizde yer alıyor. Belediyelere başvuru yapabilmek için belirlenen şartlara sahip olunması gerekiyor. Haberimizden güncel belediye iş ilanlarına ve başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Zabıta Memuru Alımı kadrosunda gerçekleştirilecek olup 20 Ön Lisans ve 80 Lisans mezunu Zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Başvurular KPSSP3 ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile yapılacak. Başvurular ise 30 Mayıs 2022 tarihi ile 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Beykoz Belediyesi 128 işçi alımı
Belediye fakrlı kadrolarda olmak üzere 128 işçi personel alımı yapacağını açıklandı. Bu yönde alımlar, 5 Aşçı, 11 Aşçı Yardımcısı, 5 Barista, 8 Bulaşıkçı, 2 Çaycı, 1 Depo Görevlisi, 15 Garson, 5 Hostes ( karşılama Personeli ), 5 Kasa Görevlisi, 50 Komi, 10 Otopark Görevlisi, 3 Şoför, 8 Temizlik Personeli kadrolarında yapılacak. 25 - 50 yaş aralığında başvuru alınacak.