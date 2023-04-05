300 bin geçici işçi kadroya geçti mi son dakika? Geçici işçiye kadro çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor? ŞARTLARI...
Geçici işçiye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları ne merakla araştırılmaya başlandı. Geçici işçiye kadro düzenlemesini içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Gözler bu kez Resmi Gazete'ye çevrildi. Son dakika haberine göre toplamda 300 bin kişiye kadro verilmesini öngören geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Geçici işçiye kadro çıktı mı? İşte 2023 geçici işçiye kadro düzenlemesi son dakika gelişmeleri...
Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre; en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Geçici işçiler kadroya geçti mi son dakika? Geçici işçiye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları ne?
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI, VERİLDİ Mİ?
5 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, Geçici işçiye kadro ile ilgili son durum sıkça araştırılır oldu.
Geçici işçiye kadro düzenlemesini de içeren teklif, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yaptığı açıklamada "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" ifadelerini kullanmıştı.
GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!
Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı.
Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.