300 bin geçici işçi kadroya geçti mi son dakika? Geçici işçiye kadro çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor? ŞARTLARI...

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre; en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Geçici işçiler kadroya geçti mi son dakika? Geçici işçiye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları ne?