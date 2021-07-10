Dananın kuyruğu koptu ateş saçacak! Talih kuşu başınıza kondu! 32 günlük 25 bin TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla doluyor. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarıyor. Bu doğrultuda da para birikimi yapan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak. Bankalar bu süreçte müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor.

10.07.2021 21:28 - Son Güncelleme: 10.07.2021 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





