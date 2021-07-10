BİM'de kulak kabartacağınız yeni indirimler listesi! BİM 13 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda evinizi pırıl pırıl yapacak kampanya!

BİM 13 Temmuz aktüel kataloğunda temizlik ve giyim ürünleri dikkatleri üzerine çekti. BİM'de gelecek hafta salı gününden itibaren Turna Ayçiçek Yağı, Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti, Art Matik Toz Deterjan, Bingo Konsantre Yumuşatıcı, Calgon Çamaşır Hijyeni, ABC Yüzey Temizleyici, 3'lü Çekmece Dolap Koku Kesesi, Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü, Cif Ultra Güç Çok Amaçlı Sprey, WC Temizleyici Aktif Köpük, Comfort Family 2'li Likralı Kaşkorse Slip Kadın, Ribana Atlet Erkek, Çizgili/Jakarlı Body Bebek, Casilli Boyun Bağlamalı Üstlü Şortlu Saten Takım, Angie Vücut Spreyi ve Golden Rose Mini Seyahat Seti ürünleri var.

10.07.2021 22:34 - Son Güncelleme: 10.07.2021 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





