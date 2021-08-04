Dananın kuyruğu kopacak etraf adeta harp meydanı! Altın fiyatları yerinde durmuyor uyarı geldi! En yakın zamanda...

Dananın kuyruğu kopacak etraf adeta harp meydanı! Altın fiyatları yerinde durmuyor uyarı geldi. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda yorumlar yapıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti.