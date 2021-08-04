Dananın kuyruğu kopacak etraf adeta harp meydanı! Altın fiyatları yerinde durmuyor uyarı geldi! En yakın zamanda...
Bilezik ya da çeyrek, gram altın alarak yatırım yapan insanlar fiyatların gideceği yönü merak etmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta altın fiyatlarında önemli değişimler yaşanıyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Bu hafta piyasalarda altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Dananın kuyruğu kopacak etraf adeta harp meydanı! Altın fiyatları yerinde durmuyor uyarı geldi. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda yorumlar yapıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmeler yaptı. Altın fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan İslam Memiş, "altın" niteliğinde uyarı ve tahminler yaptı. İslam Memiş, "Altın alma zamanı mı?" sorusuna yanıt verdi:
- Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum.
- Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum." dedi.