BİM'de üçer indirim fırsatı duyurusu! BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla pek çok üründe şahane kampanya!
BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi belli oldu. BİM'de cuma gününden itibaren Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Schwartz Büyük Haşere Öldürücü, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casilda Home Kapı Arkası Askılık, Nakışlı Şapka Erkek Çocuk, Nakışlı Elbise Kız Çocuk, Borcam by Paşabahçe Kare Borcam Tepsi, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Cook with Love Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri, 1,8 L Uzun Grand Box Saklama Kabı, İnkılap Boyama Kitabım Çeşitleri, Cook with Love Erişte ve Makarna Makinesi ürünleri ön planda yer alacak.
04.08.2021 23:50
- Son Güncelleme: 04.08.2021 23:50
BİM'de üçer indirim fırsatı duyurusu! BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla pek çok üründe şahane kampanya raflarda yerini alacak. Giyim, mutfak ve ev ürünlerinin dikkatleri üzerine çektiği kataloğda Cook with Love Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı, LAV Ayaklı 6'lı Tatlı Kasesi, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon ve Starcom Mini El Fanı var.