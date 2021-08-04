BİM'de üçer indirim fırsatı duyurusu! BİM 6 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla pek çok üründe şahane kampanya raflarda yerini alacak. Giyim, mutfak ve ev ürünlerinin dikkatleri üzerine çektiği kataloğda Cook with Love Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı, LAV Ayaklı 6'lı Tatlı Kasesi, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon ve Starcom Mini El Fanı var.