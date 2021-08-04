Ve sonunda belli oldu! KOSGEB 300.000 TL geri ödemesiz hibe desteği başladı! Nasıl başvuru yapılır, yaş şartı var mı?

KOSGEB, girişimcilere yaş koşulu olmaksızın ve geri ödemesiz 300 bin liraya kadar destek sağlıyor. Hem de geri ödemeli 1 milyon TL toplam ödenek de alabilirsiniz. Bunun amacıyla KOSGEB doğrultusundan açılan kursa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Peki KOSGEB müracaatı nasıl yapılır, eğitim süreci nasıl işler ve KOSGEB hangi sektörlere destek verir?