Ve sonunda belli oldu! KOSGEB 300.000 TL geri ödemesiz hibe desteği başladı! Nasıl başvuru yapılır, yaş şartı var mı?
KOSGEB 1990 senesinde 3624 Saseneı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi suretiyle kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB girişimcilere her sene milyonlarca lira ödenek sağlıyor. Ödeneğe Ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmeler ve girişimciler müracaat edebilir ve müracaat amacıyla rastgele bir yaş sınırlaması yoktur. KOSGEB'in destek verilen iş alanları ve çok daha çoğu haberimizin detayında... Girişimcilik Eğitimlerine, KOSGEB internet sayfası üzerinden ya da https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden e-Devlet doğrulaması ile giriş yapabilirsiniz. Bu eğitimler ÜCRETSİZ sağlanmaktadır. E-devlet şifrenizi lütfen diğerleri ile paylaşmayınız.
KOSGEB, girişimcilere yaş koşulu olmaksızın ve geri ödemesiz 300 bin liraya kadar destek sağlıyor. Hem de geri ödemeli 1 milyon TL toplam ödenek de alabilirsiniz. Bunun amacıyla KOSGEB doğrultusundan açılan kursa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Peki KOSGEB müracaatı nasıl yapılır, eğitim süreci nasıl işler ve KOSGEB hangi sektörlere destek verir?
Hangi Sektörlere Destek Veriliyor?
Genel anlamda bu sektörler imalat, hizmet ve ticaret olup, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi alanlar KOSGEB doğrultusundan desteklenmemektedir.
Öncelikler kendi yeterliliklerinize, işlemiş bilgi birikim ve tecrübelerinize, aynı vakitte elinizdeki kaynaklara ideal bir iş fikri seçmeniz beklenmektedir. Açacağınız işletmenizin etkinlik konusu, KOSGEB doğrultusundan desteklenen sektörler arasında yer almalıdır.
Girişimcilik Eğitimi Nasıl Alınıyor?
Girişimcilik Eğitimlerine, KOSGEB internet sayfası üzerinden ya da https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden e-Devlet doğrulaması ile giriş yapabilirsiniz. Bu eğitimler ÜCRETSİZ sağlanmaktadır. E-devlet şifrenizi lütfen diğerleri ile paylaşmayınız. Online eğitimlerle alakalı rastgele bir soru ya da varsa yaşanan teknik bir tekleme lütfen akademi@kosgeb.gov.tr adresine bildiriniz.
Geleneksel Girişimci Eğitimi Nedir?
Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusu ile alakalı bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe kazanmaları suretiyle sağlanır. Bu eğitimi hem geleneksel sektörlerde işyeri açmak isteyen girişimciler hem de İleri Girişimci Eğitimine katılmak isteyen girişimcilere yöneliktir.