Dairenin içindeki 1.5 milyon kişi EYT'li sayılacak! EYT kimleri kapsıyor EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT ile kaç kişi emekli olacak?

Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak."