8'li halde satılıyor 34,95! Çeyizlerde İNDİRİM müjdesi: Beyaz eşya, mutfak, tekstil... Yeni hafta başladı A101 indirimli ürünler kataloğu yayında!

A101 aktüel kataloğunda bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Yayımlanan kataloğa göre 2 yıl garantili 3 çekmeceli dondurucu 1.899 TL'den satılıyor. Hi-Level 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 5.699 TL, Samsung 43" Crystal UHD Tv 7.899 TL, Hi-Level 39" Uydu Alıcılı Led Tv 2.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.199 TL'ye düştü. Ayrıca akıllı telefon, plazma, mutfak robotu, tost - çay makinesi, ütü, süpürge, 3'lü koltuk, bambu yorganda da indirimler uygulandı. İşte haftanın A101 aktüel kataloğunda bu haftanın indirimli ürünleri...