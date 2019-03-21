Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Havadan görüntülendi

Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün hizmete girmesi ile hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile KuzeyMarmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birbirine bağlandı.