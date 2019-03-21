Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Havadan görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanarak hizmete açılan bölümleri birbirine bağlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü arasında bağlantı sağlanırken, KMO'nun yan yollarda ve viyadüklerde süren çalışmaları havadan görüntülendi.
21.03.2019 15:32
- Son Güncelleme: 21.03.2019 15:32
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören ile Habibler-Başakşehir kavşakları kesimleri ve Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümü tamamlandı.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı otoyol sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasında bağlantı sağlandı. Bazı viyadüklerde ve yan yollarda halen yol çalışmaları devam ederken KMO'nun son durumu havadan görüntülendi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca kısmında yol inşaatı devam ederken, Çatalca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan bir araç Osman Gazi köprüsünden geçebilecek.
Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünün hizmete girmesi ile hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile KuzeyMarmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birbirine bağlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4'üncü bölümünde 81 kilometre yol yapıldı.