Daha önce verilmiyordu bu yıl ilk kez dağıtılacak! 750 lira nakdi destek! Tek bir belge yetiyor! Bugün başvuran yarın parasını cebine atıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi destek yapılacak. Detaylar geldi. 2022 yılından itibaren artık uygulamaya koyuldu. 750 TL para verilecek. Vatandaşlar ödemelerini ise başvurudan sonra hemen 1 ay içerisinde alabiliyor. Bizzat başvurmak gerekiyor. Tek bir belge isteniyor. Peki vefat parası nasıl alınır? Vefat desteği başvuru nereden, nasıl yapılır? Kimler vefat ödemesi alabilir? İşte tüm merak edilen soruların detaylı yanıtları...
27.06.2022 18:30 - Son Güncelleme: 27.06.2022 18:30
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zor durumda olan vatandaşlara pek çok program adı altında nakit destek ödemeleri yapılıyor. Bunlar arasında doğum yardımı, eşit vefat eden kadına yardım, öksüz ve yetim yardımı, işe yöneldirme yardımı gibi bir çok destek bulunuyor. 2022 yılında artık yakını vefat edene de düzenli para yardımı yapılacak. Duyuruz az önce geldi. Resmen başladı. İşte vefat parası hakkında bilgiler...
DAHA ÖNCE VERİLMİYORDU BU YIL İLK KEZ DAĞITILACAK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı.