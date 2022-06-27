Daha önce verilmiyordu bu yıl ilk kez dağıtılacak! 750 lira nakdi destek! Tek bir belge yetiyor! Bugün başvuran yarın parasını cebine atıyor

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zor durumda olan vatandaşlara pek çok program adı altında nakit destek ödemeleri yapılıyor. Bunlar arasında doğum yardımı, eşit vefat eden kadına yardım, öksüz ve yetim yardımı, işe yöneldirme yardımı gibi bir çok destek bulunuyor. 2022 yılında artık yakını vefat edene de düzenli para yardımı yapılacak. Duyuruz az önce geldi. Resmen başladı. İşte vefat parası hakkında bilgiler...