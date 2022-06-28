Başkan Erdoğan’dan müjde: ’Hayırlı olsun’! TARİH BELLİ OLDU! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL?

''HAYIRLI OLSUN''

Başkan Erdoğan, "Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım." dedi.