Dağlık Karabağ ve Libya'da önemli rol oynayan İHA ve SİHA'lar ekonomiyi de uçurdu! Tam 20 milyar dolarlık ticaret kapısı açıldı!

Gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasında büyük rol oynayan İHA ve SİHA'lar Türk şirketlerine de ticaret kapısı oldu. Karabağ ve Libya'da Türk şirketleri için 20 milyar dolarlık iş fırsatı olduğunu söyleyen iş dünyasından temsilciler, iki ülkedeki enerji, altyapı ve müteahhitlik işleri için anlaşmaların yakında yapılmaya başlanacağını söyledi. Öte yandan SİHA ve İHA'lar dünya gündeminden düşmez hale geldi. Bazı ülkeler SİHA alımı için kollarını sıvarken bazı ülkelerin gazete manşetleri İHA ve SİHA'lara övgüler ile doldu.

18.02.2021 11:34 - Son Güncelleme: 18.02.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





