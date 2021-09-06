7 bin liralık harcamaya karşılık 17 bin lira kazandırıyor! Anason yatırımcının yüzünü güldürüyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç, kozmetik ve aromaterapi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan anasonun, yatırımcısına 2 kattan fazla getiri sağlayabildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı rehbere göre, tek yıllık bitkilerden anasonda yatırım ve işletme süresince dekar başına 7 bin 214 liralık harcamaya karşılık 17 bin 600 lira gelir elde edilebiliyor. Anason üretiminin yetiştiricilik karı yüzde 144, pazarlama marjı yüzde 65, uçucu yağ katma değeri yüzde 300, gıda takviyesi katma değeri yüzde 600 ve bitkisel ilaç katma değeri ise yüzde 300 olarak hesaplandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç, kozmetik ve aromaterapi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan anasonun, yatırımcısına 2 kattan fazla getiri sağlayabildiğini bildirdi. Bakanlık, "Anason Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi" hazırladı.
AA muhabirinin buradan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de uzun yıllardır yetiştirilen anason, yurt içi tüketiminin yanı sıra ihraç da ediliyor.
Türkiye'de 2010'da yaklaşık 186 bin dekar alanda 14 bin ton civarında anason üretimi yapılırken, 2019'da üretim 239 bin dekarda yaklaşık 18 bin tona ulaştı.
EN FAZLA ÜRETİM KONYA'DA, EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde Türkiye'de ön sıralarda yer alan bitkilerden anason 2019'da 14 ilde yetiştirildi. İlk sırayı 5 bin 339 tonla toplam üretimin yüzde 30,4'ünü gerçekleştiren Konya aldı. Bu ili sırasıyla 3 bin 483 tonla Burdur, 2 bin 167 tonla Denizli, 1761 tonla Ankara ve 1664 tonla Afyonkarahisar izledi.