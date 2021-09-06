7 bin liralık harcamaya karşılık 17 bin lira kazandırıyor! Anason yatırımcının yüzünü güldürüyor

EN FAZLA ÜRETİM KONYA'DA, EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde Türkiye'de ön sıralarda yer alan bitkilerden anason 2019'da 14 ilde yetiştirildi. İlk sırayı 5 bin 339 tonla toplam üretimin yüzde 30,4'ünü gerçekleştiren Konya aldı. Bu ili sırasıyla 3 bin 483 tonla Burdur, 2 bin 167 tonla Denizli, 1761 tonla Ankara ve 1664 tonla Afyonkarahisar izledi.