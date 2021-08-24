Cüzdanlar paralarla kazançlarla dolacak! Hızlıca harlanıp damping yaptı! 10.000 TL 36 günlük mevduat faizi kaç lira kâr sağlar?

Mevduat hesapları son dönemde yatırım gerçekleştirmek isteyen büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar doğrultusundan sık sık tercih ediliyor. Elindeki sahip olunan parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen şahıs sayısında artış yaşanıyor. 36 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğine haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ayrıntılı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere incelemelera koyuldu.