Cüzdanlar paralarla kazançlarla dolacak! Hızlıca harlanıp damping yaptı! 10.000 TL 36 günlük mevduat faizi kaç lira kâr sağlar?
Hızlıca harlanıp tavan yapacak ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme tekniği pek çok şahıs doğrultusundan tercih ediliyor. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini itimat edilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarıyor. Bu tarafta da para birikimi yapan kişilerin sık sık tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep çevrimiçi talep oluşturacak. Bankalar ise bu süreçte müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla pek çok cazip öneri sunmaya devam ediyor.
Mevduat hesapları son dönemde yatırım gerçekleştirmek isteyen büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar doğrultusundan sık sık tercih ediliyor. Elindeki sahip olunan parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen şahıs sayısında artış yaşanıyor. 36 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğine haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ayrıntılı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere incelemelera koyuldu.
N Kolay
N Kolay Bono
N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.
Faiz: %19,50
Net Kazanç: 182,71 TL
Burgan Bank
Güldüren Hesap
Faiz: %19,60
Net Kazanç: 183,65 TL