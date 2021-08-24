10.000-30.000-50.000 TL’ye kadar hızlıca çekilebiliyor! Hemen başvuru yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak!

10.000-30.000-50.000 TL'ye kadar süratlice çekilebiliyor! Hemen müracaat yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak. Nakit gereksinimi olanlar gereksinim kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Eşya, telefon ve rastgele bir harcama amacıyla nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları gereksinim, bireysel ve hemen kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Bu kapsamda birtakım bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak programları es geçiyor. Kredi amacıyla alınan müracaatlar ise en vakit zarfı amacıylade değerlendirilerek mesaj yolu ile şahıslara bildiriliyor. Çoğu banka en çok 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar birtakım fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor.