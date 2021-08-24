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Haberler Ekonomi Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM'den çekilebiliyor!

Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM'den çekilebiliyor!

Kredi alımları işlemiş senelerde klasik olarak banka şubeleri üstünde uzun uğraşlar neticesi ile yapılabilirken günümüzdeki hal bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları gereksinim, bireysel ve hemen kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Çoğu banka en çok 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar birtakım fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı fırsatları devre devre uygulamaya alıp dikkatleri üstüne çekiyor. Bu kapsamda birtakım bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak programları es geçiyor.

takvim.com.tr
24.08.2021 09:15 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:15
Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

Cebinizden ekstra tek kuruş çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM'den çekilebiliyor. Yenilikler her yerde bulunduğu gibi bankacılık pazarında de devamlı olmaktadır. Finansman bölümünde şimdiye kadar oluşturulan bu yeniliklerin belki de en köklüsü dijital kredi ile eş güdümlü hayatımıza dahil olanıdır. Ziraat bankası başta olmak üzere bir çok banka bu yeniliğe ayak uydurarak dijital kredi ile müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra kredi sözleşmesi de SMS ile onaylanıyor ki bu sözleşme ile ödeme planı çıkartılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

100.000 TL 36 KREDİ ÖDEMESİ

Akbank

Direkt Kredi

Faiz Oranı

%1,55

Aylık Taksit

3.835,62 TL

Toplam Ödeme

138.582,32 TL

Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

VakıfBank

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,55

Aylık Taksit

3.835,62 TL

Toplam Ödeme

138.582,32 TL

Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

Ziraat Bankası

Tüketici Kredisi

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

3.895,62 TL

Toplam Ödeme

140.742,32 TL

Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

Şekerbank

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,25

Aylık Taksit

4.377,67 TL

Toplam Ödeme

158.096,12 TL

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