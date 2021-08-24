Başvuru yapana anında 100.000 TL! Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor!

Cebinizden ekstra tek kuruş çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM'den çekilebiliyor. Yenilikler her yerde bulunduğu gibi bankacılık pazarında de devamlı olmaktadır. Finansman bölümünde şimdiye kadar oluşturulan bu yeniliklerin belki de en köklüsü dijital kredi ile eş güdümlü hayatımıza dahil olanıdır. Ziraat bankası başta olmak üzere bir çok banka bu yeniliğe ayak uydurarak dijital kredi ile müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra kredi sözleşmesi de SMS ile onaylanıyor ki bu sözleşme ile ödeme planı çıkartılıyor.