Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Devlet bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara çeşitli alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylelikle de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, çeşitli kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki farklı başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.