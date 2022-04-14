Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!
Yeni dönemde başkasına bağlılığı olmadan kendi işinin sahibi olmak isteyen fakat bu isteğinin gerçekleşmesi amacıyla nakit desteğine gereksinim duyan vatandaşlara, devlet doğrultusundan müjdeli haber verildi. Devlet kurumu, çoğu değişik meslek grubu amacıyla nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet desteği ile uygulanabilecek olan işlere dair haberin ayrıntıları
14.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:13
Devlet bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara çeşitli alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylelikle de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, çeşitli kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki farklı başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda devreye giren KOSGEB, birçok farklı alanda vatandaşlara geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakit desteğinde bulunduğunu açıklayarak, destek verdiği bazı başlıkları şu şekilde bildirdi: