RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Yeni dönemde başkasına bağlılığı olmadan kendi işinin sahibi olmak isteyen fakat bu isteğinin gerçekleşmesi amacıyla nakit desteğine gereksinim duyan vatandaşlara, devlet doğrultusundan müjdeli haber verildi. Devlet kurumu, çoğu değişik meslek grubu amacıyla nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet desteği ile uygulanabilecek olan işlere dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
14.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:13
Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Devlet bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara çeşitli alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylelikle de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, çeşitli kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki farklı başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.

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Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Devlet Desteği Sağlanan İş Kolları Hangileridir?

Bir işyerine sahip olmak isteyen ancak henüz ne iş yapacağına karar vermeyen vatandaşlar, kendi bütçelerini aşmadan mümkünse destek alarak yapabilecekleri meslekleri sıklık ile araştırıyorlar.

Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Bu kapsamda devreye giren KOSGEB, birçok farklı alanda vatandaşlara geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakit desteğinde bulunduğunu açıklayarak, destek verdiği bazı başlıkları şu şekilde bildirdi:

Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!
  • Gıda ürünlerinin imalatı
  • Kümes hayvanları etlerinin üretilmesi
  • Kabuklu deniz hayvanları ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması
Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı! Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun!

Sebze ve meyve suyu imalatı

  • Ayçiçek yağı imalatı
  • Süt ürünleri imalatı
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