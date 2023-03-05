Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis'e geliyor: Milyonların borcu siliniyor
Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borcu yapılandırması ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta toplanacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak, bazı borçlar ise silinecek.
05.03.2023 13:55 - Son Güncelleme: 05.03.2023 14:00
Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu konuların başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen "borç yapılandırma paketi" de yer alıyor. Teklifle, vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçların cezaları kaldırılacak.