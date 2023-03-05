Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu konuların başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen "borç yapılandırma paketi" de yer alıyor. Teklifle, vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçların cezaları kaldırılacak.