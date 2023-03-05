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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis'e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borcu yapılandırması ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta toplanacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak, bazı borçlar ise silinecek.

05.03.2023 13:55 - Son Güncelleme: 05.03.2023 14:00
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Bu konuların başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen "borç yapılandırma paketi" de yer alıyor. Teklifle, vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçların cezaları kaldırılacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

VERGİ AFFI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

48 AYDA ÖDENEBİLECEK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

31 ARALIK 2022'DEN ÖNCEKİ DÖNEMİ KAPSAYACAK
14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması Meclis’e geliyor: Milyonların borcu siliniyor

CEZA PUANLARI SİLİNECEK
Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

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