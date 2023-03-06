2000-2001-2003-2007 sigortalıya 1800-3600 primle erken emeklilik! EYT'siz yaş şartsız 5-10 yıl sigortayı geriye çekecek! 4/A, 4/C, esnaf, Bağkur...

EYT yasasıyla birlikte emeklilik şartları belli oldu. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT'yi kaçırsa da erken emeklilik yollarını aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Öte yandan bazı meslek grubunda olanlar veya sağlık sorunu yaşayanlar bu şartlara gerek kalmadan erken yaşta emekli olabiliyor. Peki, kimler bu hakalrdan yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...