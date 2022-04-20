Cumhurbaşkanı Erdoğan SON AÇIKLAMAYI YAPTI: Emekli bayram ikramiyesi zammı! 1100 TL mi olacak? TC’ye göre 2 gün içinde hesaplarda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. TBMM'den çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusuna NET cevabı verdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Emekli bayram ikramiyeleri son dakika kaç TL oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi gün, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte net rakam ve ikramiye ödeme tarihleri...