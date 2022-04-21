Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor! 📢Ayçiçek yağı 30,90 TL'den sofranıza geliyor! 🔔BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları...
Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor! Gündemde fiyatı en çok araştırılan mamüller arasında ayçiçek yağı yer alıyor ve ayçiçek yağı 30,90 TL'den sofranıza geliyor. Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor. Temel ihtiyaçlardan olan ve yemeklerin vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağını en ucuz fiyatla bulmak ve stoklamak isteyenler marketlerin fiyatlarını merak ediyor ve güncel BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları haberimizde yer alıyor. Farklı marka ve boyutlardaki ayçiçek yağı fiyatlarının hangi markette ne kadara satıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Market zincirleri adete birbirleriyle yarış halinde ve ayçiçek yağında indirimler yapıyorlar. Bütçeye uygun fiyatla satın almak isteyenler hatta stok yaparak uzun süreli kullanmak isteyenler BİM, A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK gibi en sık ziyaret edilen marketlerde ayçiçek yağının ne kadar fiyattan satışa sunulduğunu merak ederek araştırmalar yapıyor. Ayçiçek yağı 30,90 TL'den sofranıza geliyor! Yetişen kapıyor, kuyruklar oluşuyor. Ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizden inceleyerek karşılaştırma yapabilirsiniz.
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 litre ayçiçek yağı 32.50 TL
Vera 2 litre ayçiçek yağı 64.50 TL
Biryağ 1 litre ayçiçek yağı 47.90 TL
Biryağ 2 litre ayçiçek yağı 89.50 TL
Yudum 1 litre ayçiçek yağı 30.90 TL
Yudum 4.5 litre ayçiçek yağı 176.90 TL
Komili 1 litre ayçiçek yağı 47.90 TL
Komili 2 litre ayçiçek yağı 89.50 TL
Komili 5 litre ayçiçek yağı 165 TL
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sole 1 litre ayçiçek yağı 39.22 TL
Sole 2 litre ayçiçek yağı 59.68 TL
Sole 5 litre ayçiçek yağı 145 TL
Biryağ 5 litre ayçiçek yağı 165 TL
ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Evin 1 litre ayçiçek yağı 33.45 TL
Evin 2 litre ayçiçek yağı 66.45 TL
Evin 5 litre ayçiçek yağı 149.90 TL