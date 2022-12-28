Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT'siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...
Yaş bekleyenler için erken emeklilik müjdesi geldi. 10 yıl sigortası olan anında emekli olma şansına sahip. 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belirlenen yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda bu şartlar geriye çekilebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT'siz emekli olma yolları neler? İşte EYT'den yararlanamayanlar için alternatif yollar haberimizde!
28.12.2022 18:26 - Son Güncelleme: 28.12.2022 18:26
EYT yasasından yararlanamayacaklar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Öte yandan normal koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? EYT'siz erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar haberimizde!