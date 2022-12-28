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Haberler Ekonomi Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT'siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT'siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Yaş bekleyenler için erken emeklilik müjdesi geldi. 10 yıl sigortası olan anında emekli olma şansına sahip. 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belirlenen yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda bu şartlar geriye çekilebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? EYT'siz emekli olma yolları neler? İşte EYT'den yararlanamayanlar için alternatif yollar haberimizde!

takvim.com.tr
28.12.2022 18:26 - Son Güncelleme: 28.12.2022 18:26
Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

EYT yasasından yararlanamayacaklar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli oluyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Öte yandan normal koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? EYT'siz erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar haberimizde!

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Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor.

Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Bazı kişiler EYT'li olmasa da 2-4-6 sene erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları...

Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Çalışma hayatına idame eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak.

Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2001-2002-2004-2007 sigortalı + 40-45-52-51 yaşındakilere EYT’siz erken emeklilik kapısı! 1200-1500-1800 primle...

Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden bireyler borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor. Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır?

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