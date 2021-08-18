Cumartesi günü yıllık izinden düşer mi? Yargıtay'ın kararı sonrası herkes bu soruyu soruyor
Yargıtay tarafından geçtiğimiz hafta verilen yıllık izin kararı sonrası birçok çalışan konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Cumartesi gününün yıllık izin süresinden düşüp düşmeyeceğini merak eden çalışanlar konuyla ilgili sorulara cevap arıyor. Peki Yargıtay'ın cumartesi gününün yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı ile ilgili kararı kimleri ilgilendiriyor? İşte detaylar...
Yargıtay'ın yıllık izinle ilgili kararı çalışma hayatında neleri değiştirecek? Bu karar kimleri ilgilendiriyor?
Çalışanın, işyerinde, işe başladığı günden itibaren -buna deneme süresi de dahildir- bir yıl çalışmış olması halinde ücretli izin hakkı doğar. Çalışanlar yıllık izin kullanmayıp, karşılığında işverenden para talep edemez, yıllık izin paraya çevrilemez.
Yıllık izinlerin, bir bölümü 10 günden az olmamak koşulu ile bölümler halinde kullanılabilir ve yıllık izin sürelerinin 10 günü aşan kısmı çalışan tarafından istenildiği kadar bölünebilir.
İş kanununa göre de bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatiller izin süresinden sayılamaz, eğer izin süresi tatil günlerine denk gelirse, izin süresi sonuna eklenir. Buna göre yıllık izin günlerine denk gelen cumartesi de dahil hafta tatilleri yıllık izin süresinden sayılmıyor.
NASIL DAVA KONUSU OLDU?
Cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı tartışması yeni değil. Yargıtay'ın bu konuda verdiği karar da yeni değil. Bu konuda değişik yargı kararları bulunuyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda yeni bir karar verdi ve cumartesi gününün yıllık izinden sayılacağına hükmetti.