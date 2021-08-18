Cumartesi günü yıllık izinden düşer mi? Yargıtay’ın kararı sonrası herkes bu soruyu soruyor

NASIL DAVA KONUSU OLDU?

Cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı tartışması yeni değil. Yargıtay'ın bu konuda verdiği karar da yeni değil. Bu konuda değişik yargı kararları bulunuyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda yeni bir karar verdi ve cumartesi gününün yıllık izinden sayılacağına hükmetti.