A101'de çok tercih edilecek indirimli ürünler! A101 19 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yok yok diyeceğiniz kampanyalar!
A101 19 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan ürün indirimleri perşembe günü başlayacak. Kataloğda bu hafta Samsung Crystal UHD TV, ONVO 50 ekran HD Android smart LED TV, Arzum Crust Mix Eco Stand Mikser, Fantom Carbon dikey süpürge, Homend Royaltea çay makinesi, Arzum Starmix el mikseri, Kiwi seramik tabanlı ütü, Arzum Cookart eco midi fırın, Lenovo Tab M7 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu, Xiaomi WI-FI pro sinyal yakınlaştırıcı, Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık, Amazfit Verge GPS'li konuşma özellikli akıllı saat, Piranha şarj edilebilir soğutucu fan, Piranha su geçirmez telefon kılıfı, Triathlon çok amaçlı file seti ürünleri var.
18.08.2021 17:28
- Son Güncelleme: 18.08.2021 17:28
A101'de çok tercih edilecek indirimli ürünler! A101 19 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yok yok diyeceğiniz kampanyalar raflarda olacak. Pek çok ürün indiriminin bulunduğu kataloğda Lenovo Tab M7 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu, Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık, Piranha su geçirmez telefon kılıfı, çok amaçlı mutfak banyo askı rayı, ONVO 50 ekran HD Android smart LED TV ve Güral Porselen tekli ürünler çok tercih edilecek. Ürünler perşembe sabahı firmanın binlerce şubesinde yerini alacak. İşte A101 19 Ağustos aktüel kataloğu ürün listesi