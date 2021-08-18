A101'de çok tercih edilecek indirimli ürünler! A101 19 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yok yok diyeceğiniz kampanyalar raflarda olacak. Pek çok ürün indiriminin bulunduğu kataloğda Lenovo Tab M7 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB akıllı telefonu, Xiaomi Earbuds Basic 2 kulaklık, Piranha su geçirmez telefon kılıfı, çok amaçlı mutfak banyo askı rayı, ONVO 50 ekran HD Android smart LED TV ve Güral Porselen tekli ürünler çok tercih edilecek. Ürünler perşembe sabahı firmanın binlerce şubesinde yerini alacak. İşte A101 19 Ağustos aktüel kataloğu ürün listesi