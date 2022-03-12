Maaşa ekstra 2.500 TL ➕ 1.250 TL = 3.750 TL hesaba geçecek! 💸İkramiye zammı bekleyen emekliye SGK'dan YENİ açıklama! SSK, Bağkur, 4C'li...
Son yıllarda devlet eliyle ve bankalar tarafından emekliye birçok kazanım sunuldu. 2018 yılından itibaren yılda iki defa yapılan bayram ikramiyeleri başta olmak üzere, bankalardan sunulan nakit promosyon fırsatları da dikkat çekiyor.
Emeklilerin maaş hesaplarına 2.500 TL'ye varan ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bankaların SGK ile anlaşması gereği sunulan yüksek oranda promosyon ödemeleri 2022 yılında da vatandaşların cebini rahatlatmayı hedefliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olacak SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların hesaplarına ödemeler yapılmaya başladı. İşte bankaların güncel emekliye promosyon oranları...
2.500 TL'ye varan nakit destekleri sayesinde emekli maaşına ek olarak emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor.
📌BANKALAR 3'ÜNCÜ DÖNEM PROMOSYON ÖDEMELERİNE HAZIRLANIYOR!
Emeklilere bankalar aracılığıyla sunulan promosyonlar ilk olarak 2017 yılında uygulanmaya başladı. Şubat ve Mart ayları döneminde başlatılan bu uygulama sonrasında ikinci dönem ödemelerini ise emekliler 2020 yılında, 3 yıl sonra aldılar.
Üçüncü dönem ise 2023 yılında başlayacak. Ancak yeni emekli olan vatandaşlar dilediği bankayı seçebiliyor.