Maaşa ekstra 2.500 TL ➕ 1.250 TL = 3.750 TL hesaba geçecek! 💸İkramiye zammı bekleyen emekliye SGK'dan YENİ açıklama! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emeklilerin maaş hesaplarına 2.500 TL'ye varan ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bankaların SGK ile anlaşması gereği sunulan yüksek oranda promosyon ödemeleri 2022 yılında da vatandaşların cebini rahatlatmayı hedefliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olacak SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların hesaplarına ödemeler yapılmaya başladı. İşte bankaların güncel emekliye promosyon oranları...