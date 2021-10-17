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Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını araştırırken Ekim ayında otomobil devleri büyük fırsatlar sunuyor. Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle üretimde aksama yaşayan markalar satışlarını artırmak için birbirleriyle kampanya yarışına girdi. İşte otomobil markalarının Ekim ayı fırsatları. Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

17.10.2021 11:02 - Son Güncelleme: 17.10.2021 11:02
Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

Satışlarını artırmak ve pazar payını yükseltmek isteyen markalar birbiri ardına Ekim ayına özel kampanyalarını açıklamaya başladı.

İşte markaların ekim kampanyası...

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Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

CITROEN
Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.

Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

C3'ün seçili modelleri ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi kullanılarak 181 bin 800 TL'lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor.

Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

C3 Aircross SUV model ailesine sahip olmak isteyenlere özel olarak da 55 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunulurken, modelin başlangıç fiyatı 248 bin TL olarak açıklanıyor.

Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

Markanın kompakt modeli C4 de, 249 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

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