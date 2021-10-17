Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...
Sıfır otomobil almak isteyenler markaların kampanyalarını araştırırken Ekim ayında otomobil devleri büyük fırsatlar sunuyor. Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle üretimde aksama yaşayan markalar satışlarını artırmak için birbirleriyle kampanya yarışına girdi. İşte otomobil markalarının Ekim ayı fırsatları. Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...
17.10.2021 11:02
- Son Güncelleme: 17.10.2021 11:02