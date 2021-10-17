Bu fırsat kaçmaz! Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı! İşte markaların Ekim ayı kampanyaları! Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen...

CITROEN

Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.