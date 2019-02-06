Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi, 15 Şubat'ta uygulamaya geçiyor. Peki, vatandaşlar bu uygulamadan nasıl yararlanacak? İşte haberin ayrıntıları...
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen elektrik şirketi yöneticileri destek uygulamasıyla ilgili çalışmaları tamamladı.
Faturası kesilen vatandaş PTT'ye faturasını götürdüğünde gişede yararlanacağı destek miktarı söylenecek ve kalan miktar kendisinden tahsil edilecek. Vatandaşın yararlanacağı destek miktarı haneden yaşayan kişi sayısına göre 40-80 lira arasında değişecek. Desteklenen miktar ise daha sonra PTT tarafından elektrik perakende şirketlerine ödenecek.
KADEMELİ OLACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği verileceğini açıklamıştı.