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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini devletin karşılayacağına yönelik müjdesi, 15 Şubat'ta uygulamaya geçiyor. Peki, vatandaşlar bu uygulamadan nasıl yararlanacak? İşte haberin ayrıntıları...

06.02.2019 10:09 - Son Güncelleme: 06.02.2019 10:40
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelen elektrik şirketi yöneticileri destek uygulamasıyla ilgili çalışmaları tamamladı.

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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

Edinilen bilgiye göre, 15 Şubat'tan itibaren düzenli sosyal yardım alan aileler için elektrik desteği uygulaması başlayacak.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

PTT İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

2.5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağı destek için her bir haneden birer kişi belirlenirken elektrik destek miktarları bu kişilerin adına her ay düzenli olarak PTT'ye yatırılacak.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

Destek miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenirken, her ay sabit olarak PTT'ye elektrik bedel kontörü adı altında vatandaşın yararlanabileceği destek kadar kontör yatırılacak.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

Faturası kesilen vatandaş PTT'ye faturasını götürdüğünde gişede yararlanacağı destek miktarı söylenecek ve kalan miktar kendisinden tahsil edilecek. Vatandaşın yararlanacağı destek miktarı haneden yaşayan kişi sayısına göre 40-80 lira arasında değişecek. Desteklenen miktar ise daha sonra PTT tarafından elektrik perakende şirketlerine ödenecek.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor

KADEMELİ OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği verileceğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Dar gelirliye elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor
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