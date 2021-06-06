Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa kolay emeklilik! Yapılandırmadan müjde çıktı

Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak. İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek.