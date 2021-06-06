Milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa kolay emeklilik! Yapılandırmadan müjde çıktı
Son dakika haberi... Yapılandırma yasasından milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşa müjde çıktı. Buna göre Bağ-Kur'lu daha az ödeme yaparak ihyalarını gerçekleştirerek emekli olabilecekler. Üstelik 5 puanlık da indirimden yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları Yeni Asır'daki köşesinde yazdı.
06.06.2021 08:06
- Son Güncelleme: 07.06.2021 10:05
Yapılandırma yasasından Bağ-Kur'lu vatandaşlara müjde çıktı. Daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecekler. Üstelik 5 puanlık da indirim yapılacak.
TBMM'den geçerek yasalaşan yapılandırma birçok vatandaşın borcundan kurtulmasını sağlayacak. Milyonlarca vatandaşın devlete olan vergi ceza ve prim borçları kapsama alındı.
Ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak. İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek.
Yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi. Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. İşte yapılandırmada Bağ-Kur'lulara getirilen imkanların detayları...
Hangi prim borçları yapılandırılacak? 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor.