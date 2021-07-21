Bayram sonrası için gözler o kararda! Sıfır otomobilde ÖTV indirimi var mı? Araba alacaklar dikkat!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi var mı? Uzun süredir kamuoyunda ÖTV indirimine ilişkin beklentiler bulunuyordu. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre hesap yapmaya devam ederken sıfır otomobilde ÖTV indirimi var mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyordu. Peki; bayramdan sonra ÖTV indirimi var mı?
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi var mı? Bayram sonrası ÖTV indirimi olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bütçelerine göre indirimli araba almak isteyen vatandaşlarda ÖTV indirimi beklentisi sürüyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişmişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Peki; sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? İşte detaylar!
Hürriyet'in haberine göre Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.
Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80'lik ÖTV diliminde kalıyor. Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50'lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor" dedi.
Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50.