Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!
Asgari ücret, yüzde 15'lik artışla net 2 bin 324 lira oldu. Asgari ücretin artışıyla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşından sağlık primlerine, doğum borçlanmasından 65 yaş aylığına birçok kalem değişti. İşte çoğu kişinin bilmediği değişiklikler…
Yedi milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 yılı asgari ücret belirlendi ve yüzde 15.03'lük artışla brüt 2.943 liraya, net 2.324.70 liraya yükseldi. 2020'de günlük brüt asgari ücret ise 98.10 lira oldu. 2019 yılında ise asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 liraydı. Asgari ücret sadece 7 milyon çalışanı ve ailelerini ilgilendirmiyor.
Eğer bu çalışan bekar ve çocuksuz ise; 220.73 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ekleniyor, böylece çalışanın eline aylık 2.324.70 lira geçiyor. Bu, asgari ücretin çalışana maliyeti. Bir de işverene maliyeti var. Brüt 2.943 liralık asgari ücretin üzerine 456.17 lira SGK primi, 58.86 lira da işveren işsizlik sigortası fonu eklendiğinde işverene maliyeti 3.458.03 lira oluyor. 2019 yılında ise asgari ücretin işverene maliyeti 3.006.12 liraydı.
AGİ, NE KADAR OLDU?
Burada çalışanlar için önemli olan, asgari geçimini sağlaması için verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), ki 2020 ile bu da arttı. Çalışanların medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişen ve asgari ücret tutarının açıklanmasıyla netleşen AGİ, yeni yılda bekar bir çalışan için 220.73 lira oldu.