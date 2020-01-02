Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

AGİ, NE KADAR OLDU?

Burada çalışanlar için önemli olan, asgari geçimini sağlaması için verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), ki 2020 ile bu da arttı. Çalışanların medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişen ve asgari ücret tutarının açıklanmasıyla netleşen AGİ, yeni yılda bekar bir çalışan için 220.73 lira oldu.