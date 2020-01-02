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Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

Asgari ücret, yüzde 15'lik artışla net 2 bin 324 lira oldu. Asgari ücretin artışıyla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşından sağlık primlerine, doğum borçlanmasından 65 yaş aylığına birçok kalem değişti. İşte çoğu kişinin bilmediği değişiklikler…

02.01.2020 10:05 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:05
Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

Yedi milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 yılı asgari ücret belirlendi ve yüzde 15.03'lük artışla brüt 2.943 liraya, net 2.324.70 liraya yükseldi. 2020'de günlük brüt asgari ücret ise 98.10 lira oldu. 2019 yılında ise asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 liraydı. Asgari ücret sadece 7 milyon çalışanı ve ailelerini ilgilendirmiyor.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

İşsizlik maaşından genel sağlık sigortası primlerine, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, BES'e ödenecek aylık katkı payından 65 yaş aylığına, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta primlerine kadar sosyal güvenlikte, 2020'de birçok şey değişti.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

İŞVERENE MALİYETİ 3.458.03 TL
Şimdi, yeni belirlenen asgari ücretin biraz detayına girelim. Brüt 2.943 liradan; 412 lira Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, 29.43 lira işsizlik fonu, 375.23 lira gelir vergisi, 22.34 lira damga vergisi kesiliyor ve çalışanın maaşı 2.103.98 lira oluyor.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

Eğer bu çalışan bekar ve çocuksuz ise; 220.73 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ekleniyor, böylece çalışanın eline aylık 2.324.70 lira geçiyor. Bu, asgari ücretin çalışana maliyeti. Bir de işverene maliyeti var. Brüt 2.943 liralık asgari ücretin üzerine 456.17 lira SGK primi, 58.86 lira da işveren işsizlik sigortası fonu eklendiğinde işverene maliyeti 3.458.03 lira oluyor. 2019 yılında ise asgari ücretin işverene maliyeti 3.006.12 liraydı.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! İşte asgari ücretle birlikte değişikliğe uğrayan kalemler!

AGİ, NE KADAR OLDU?
Burada çalışanlar için önemli olan, asgari geçimini sağlaması için verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), ki 2020 ile bu da arttı. Çalışanların medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişen ve asgari ücret tutarının açıklanmasıyla netleşen AGİ, yeni yılda bekar bir çalışan için 220.73 lira oldu.

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