Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatı hesaplaması her yıl değişiyor. İşçilere çalıştıkları yıla göre ödenen kıdem tazminatı hesaplaması 2020 yılı itibarıyla değişti. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri yeniden belirlendi. Peki 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri ne kadar? 2020 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

02.01.2020 09:57 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





