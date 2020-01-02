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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Çalışanların en büyük güvencelerinin başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatı hesaplaması her yıl değişiyor. İşçilere çalıştıkları yıla göre ödenen kıdem tazminatı hesaplaması 2020 yılı itibarıyla değişti. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri yeniden belirlendi. Peki 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri ne kadar? 2020 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

02.01.2020 09:57 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:11
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Asgari ücrete yapılan yüzde15 zam, çalışanların kıdem tazminatını da artıracak. En düşük rakam 2.943 liraya, tavan fiyat ise 6.699 liraya çıkacak.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

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2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu.

KIDEM TAZMİNATINA %15 ZAM! TIKLA VE İZLE

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor! 2020 kıdem tazminatı taban ve tavan ne kadar?

Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak.

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